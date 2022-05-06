تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الصدر والعامري

2022/05/06 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري, مقتدى الصدر, اليوم الجمعة, عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الاخير ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أجرى مقتدى الصدر اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً برئيس تحالف الفتح هادي العامري, معزياً بوفاة نائب الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري".

ودعا الصدر, بحسب البيان: "لله عز وجل أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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