كركوك تسجل عشرات حالات الاختناق بسبب موجة الغبار

2022/05/06 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت مديرية صحة كركوك عشرات حالات الاختناق بسبب موجة الغبار الاخيرة.وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه بسبب موجة الغبار ليل الخميس حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، تم نقل 114 شخصا الى المستشفى اصيبوا بحالات اختناق وتلقوا العلاج اللازم.واشار البيان الى انه بسبب موجة الغبار اصيب […]

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