كيف يلتف ملايين الروس على

2022/05/06 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الطريقة التي تمكن خلالها ملايين الروس من "كسر الحاجز الحديدي الرقمي" الذي وضعته السلطات لمنعهم من الوصول للمواقع والمواد الإخبارية المستقلة المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

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