2022/05/06 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزى تحالف عزم, اليوم الجمعة, منظمة بدر بوفاة امينها العام المساعد أبو مريم الأنصاري.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم): " نتقدّم بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى الإخوة في منظمة بدر لوفاة الأمين العام المساعد الحاج عبد الكريم الأنصاري".

وأضاف أن "الانصاري عُرف بسيرته الوطنية والتزامه المهني من خلال جهوده كوزير بلديات في حكومة العبادي وعضو مجلس نواب للدورة الثالثة، وتواصله الدائم مع جميع الاطراف والفعاليات السياسية".

وتابع: "بهذه المناسبة نبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عزم يعزي بوفاة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عزم يعزي بوفاة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).