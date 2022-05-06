وفد تركي يصل العراق لبحث ملف المياه

2022/05/06 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية عن وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى العراق خلال الأيام المقبلة لبحث آليات التي ممكن الاتفاق عليها بشأن الاطلاقات المائية.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب لـ(بغداد اليوم ) ان "الوفد سيتم مناقشته حول الحصة الثابتة لنهري دجلة والفرات وعليه فالأمر مهم لحسم هذا الأمر للحصول على حصة العراق العادلة من المياه كوننا نأمل أن يتم التفاوض مع انقرة لاطلاق الكميات الكافية كون العراق لديه حصة ضمن اتفاقات الدول المتشاطئة".

وأضاف أن "الضرر يجب ان يتقاسمه الجميع وعليه نحن ننتظر وصول الوفد بعد عطلة العيد اي قد يكون وصوله الأسبوع المقبل لحل كافة الملفات المائية".

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