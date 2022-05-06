محمد صلاح يرد على وصف مباراة ليفربول وريال مدريد بـ

2022/05/06 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف اللاعب المصري نلادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الجمعة، المواجهة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الثأرية".

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