2022/05/06 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الناشط الأيزيدي ناصر كريت ، الجمعة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالانجرار إلى “مهزلة” العملية العسكرية في سنجار بالتزامن مع الانتهاكات التركية، مبينا ان الديمقراطي الكردستاني يسعى باي طريقة لتوريط الكاظمي والجيش العراقي.وقال كريت في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الجيش العراقي مصدر اطمئنان لكن لا نثق بالقرارات السياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي ايزيدي: الكاظمي انجر إلى “مهزلة” في سنجار بالتزامن مع الانتهاكات التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي ايزيدي: الكاظمي انجر إلى “مهزلة” في سنجار بالتزامن مع الانتهاكات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).