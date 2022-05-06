2022/05/06 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أقدم مجهولون، اليوم الجمعة، على استهداف منزل عميد كلية في بغداد بعبوة ناسفة.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "مجهولين وضعوا عبوة محلية الصنع أمام منزل عميدة كلية الادارة والاقتصاد الدكتورة (ب.ر)، ضمن منطقة البلديات".

وأضاف إنه "بعد الاتصال على الجهات المعنية، حضر خبير المتفجرات الذي بدوره قام برفع العبوة دون اصابات تذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يستهدفون منزل عميد كلية في بغداد بعبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يستهدفون منزل عميد كلية في بغداد بعبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).