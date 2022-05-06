2022/05/06 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _TzT8bN9Agw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم تشكي وتبكي بسبب تلقيها للضرب من أبنتها .. فما رسالة الشيخ د وليد الحسيني لهذه البنت؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أم تشكي وتبكي بسبب تلقيها للضرب من أبنتها .. فما رسالة الشيخ د وليد الحسيني لهذه البنت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).