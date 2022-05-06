منظمة العفو تكشف

2022/05/06 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية في فبراير ومارس الماضيين.

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