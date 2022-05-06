إطلالات تجمع بين الأناقة والغرابة في

2022/05/06 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشغل رواد السوشال ميديا حول العالم طيلة الأسبوع الماضي بأحد أكبر أحداث الموضة؛ حفل "ميت غالا" السنوي.أما عربيًا، فتفاعل المتابعون على مواقع التواصل مع نبأ انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، كما أثارت الفنانة روجينا الجدل بنشر فيديو لها أثناء أدائها لمناسك العمرة.

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