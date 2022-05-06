ميزة جديدة مدهشة بـ

2022/05/06 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يعمل تطبيق الدردشة واتساب (WHATSAPP) حاليا بالفعل عبر أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية، ولكنه لا يتيح للمستخدم استعمال التطبيق على هاتف ثانوي آخر، لكن هذا الأمر سيتغير مع التعديلات الجوهرية التي يجريها التطبيق حاليا على خدمته، وهو التغيير الذي كان مطلوبا منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين الذين لديهم هاتف احتياطي.

ولفترة طويلة، كان من الممكن استخدام واتساب على جهاز حاسوب فقط إذا كان هاتفك متصلا بالإنترنت ومرتبطا بالجهاز.

ويبدو الآن أن واتساب -المملوكة لشركة ميتا (Meta)- تختبر ميزة تسمح بربط هاتف ذكي آخر أيضا، حيث ظهرت صورة توضح هذا التغيير داخل نسخة تجريبية من واتساب.

تم الكشف عن الميزة المدهشة من قبل الخبراء في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) المتخصص في كشف النسخ التجريبية للتطبيقات.

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