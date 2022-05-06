بعد سنتين من الإغلاق والإجراءات.. العراق بصدد رفع قيود الجائحة نهائياً

2022/05/06 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن قرب رفع دراسة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتعلق بقيود جائحة كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن "القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جداً"، مشيرا إلى أن "الدراسة جارية الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة".وأضاف، أن "إعلان رفع القيود يأتي عند عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها".ويسجل الموقف الوبائي لكورونا في العراق خلال الأيام الماضية معدل إصابات دون 100 إصابة.

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