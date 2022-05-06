شاهد بالفيديو.. الهيتي : ايران ستقتحم إسرائيل برياً في هذه الحالة !!

2022/05/06 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: thb04SSvoEo

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