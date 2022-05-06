فيلم (كارل ماركس الشاب ) ، قصة مؤثرة عن الصداقة والنضال - علي المسعود

2022/05/06 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود يمكن القول إن ماركس هو أبرز فيلسوف واقتصادي ومؤرخ ومنظر سياسي وعالم اجتماع وصحفي واشتراكي ثوري في العالم وهومؤسس الشيوعية العلمية و فلسفة المادية الجدلية و المادية التاريخية و الاقتصاد السياسي العلمي .



ولد في ترييف حيث أنهى المدرسة الثانوية في عام 1830, و بعد ذلك التحق بجامعة بون ثم جامعة برلين.



و في ذلك الوقت كانت نظرته العامة للعالم قد بدأت تتـشكل و قد ترك الاتجاه اليساري في فلسفة هيغل أثره على ......





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