وصول مزايا جديدة لواتساب.. تفاعل مع الرسائل ومجموعات أكبر وإرسال ملفات كبيرة

2022/05/06 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، المملوكة لشركة ميتا، إطلاق ميزة الرد على الرسائل بالرموز التعبيرية، بالإضافة إلى زيادة حجم الملفات التي يمكن مشاركتها مع الآخرين.

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