تحذير.. عناصر حولك قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

2022/05/06 | 19:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العديد من العوامل يمكن أن تسهم في خطر الإصابة بالسرطان.

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