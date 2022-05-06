شرطة الديوانية تصدر تنويها بخصوص ما اشيع عن مقتل امرأة

2022/05/06 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، تنويها بشأن ما أشيع عن مقتل امرأة.وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عددا من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتعلق بمقتل امرأة في منطقة حي الأمين، وان لا صحة لهذا الخبر".

ودعت الجميع إلى "توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار والرجوع إلى مصدر الخبر والتأكد قبل نشر الاخبار الكاذبة التي يسعى مروجيها إلى خلق حالة من الفوضى بين الناس".

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