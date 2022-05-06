بارزاني أيضاً.. مبادرة من الديمقراطي الكردستاني هذا مضمونها بتوقيت مهم لسياسة العراق

2022/05/06 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيلكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الجمعة، عن مبادرة سياسية سيطلقها زعيم الحزب مسعود بارزاني.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم )، إن "مبادرة بارزاني ستكون مختلفة عما طرح من مبادرات من كتل سياسية مختلفة".

وأضاف أن "المبادرة تهدف لجمع الفرقاء من الكتل السياسية ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة الحالية التي يمر بها البلد، وبنود المبادرة ستركز على الفرقاء من الكتل الشيعية، ومن المؤمل أن تنطلق خلال اليومين المقبلين".

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