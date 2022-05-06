بيان المكتب التنفيذي الوطني 06 ماي 2022 - الاتحاد العام التونسي للشغل

2022/05/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيــان اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 06 ماي 2022 برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام وتدارس الوضع العام والتحضيرات للمفاوضات مع الحكومة ويهمّه تقديم التوضيحات التالية:يدين بشدّة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها عل ......





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