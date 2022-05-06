الغزو الروسي يفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

2022/05/06 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شركة كايروس لتحديد المواقع الجغرافية في مذكرة نشرت، الجمعة، استنادا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، بأن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021 بسبب الغزو الروسي.

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