السيد الصدر يوجه برفع قيود كورونا عن مرقد والده الشهيد

2022/05/06 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، برفع قيود كورونا عن مرقد والده الشهيد (قدّس سرّه). وذكر مكتبه الخاص في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع قرب ذكرى استشهاد السيد الوالد (قدّس سرّه)، أدعو نائب الأمين العام لمرقد السّيد الوالد قدّس سرّه السّيد علي الصدر أن يرفع قيود الجائحة عن المرقد استعداداً لاستقبال الزائرين والسائرين وإقامة المراسيم التأبينية من الثاني من ذي القعدة والى الخامس منه".وأضاف السيد الصدر وفقا للبيان، أنه "على أن يتم ذلك بالتنسيق المباشر معي وأن يبلغ اللجنة المشرفة ببدء العمل الدؤوب والجادّ من أجل تهيئة الأجواء والتنسيق مع الجهات المختصة".

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