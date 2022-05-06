2022/05/06 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يناقش إجراءات تأمين المياه في المناطق النائية تخليد إسم الحمداني على شارع بالناصرية الناصرية – باسم الركابي ناقش محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ،خطوات تأمين المياه في المناطق النائية استعداد للصيف الجاري، فيما وجه بتخليد اسم وزير الثقافة والسياحة والاثار السابق عبد الامير الحمداني ،على الشارع المؤدي لمتحف الناصرية الحضاري.وقال الغزي في […]

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