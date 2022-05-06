2022/05/06 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريق نشب داخل محطة كهرباء متنقّلة بواسط الإطاحة بمنفّذي تفجير مفخّخة وسط المجموعة الثقافية في الموصل المحافظات – مراسلو (الزمان) ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على منفذي تفجير العجلة المفخخة في منطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل نهاية الشهر الماضي.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته (الزمان) امس انه (الوكالة ،تمكنت […]

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