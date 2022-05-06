2022/05/06 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجاف ينال دكتوراه فخرية من جامعة كردستان اربيل – الزمان منحت جامعة كردستان، المعماري والاديب خسرو الجاف شهادة الدكتوراه الفخرية.وقال رئيس مجلس امناء الجامعة البروفيسور شيرزاد النجار لـ(الزمان) امس ان (مجلس الجامعة قرر منح الجاف شهادة الدكتوراه الفخرية في اختصاص العلوم الاجتماعية تقديرا لعطائه وانجازاته في التأليف والبحث).واضاف ان (الجامعة ستقيم يوم الاثنين المقبل […]

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