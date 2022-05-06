2022/05/06 | 20:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HLx5TTEzRus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحذيرات بعد تسجيل أول إصابة بـ"الحمى النزفية" في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحذيرات بعد تسجيل أول إصابة بـ"الحمى النزفية" في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).