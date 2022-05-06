2022/05/06 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق من العلماء ما بدا أنه طريق مرصوف بالطوب الأصفر يعتقد أنه ربما يقود لـ"مدينة أطلانتس الأسطورية" في قاع المحيط الهادئ، وفقا لموقع "سي نت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق حجري مرصوف.. اكتشاف غريب للعلماء في قاع المحيط الهادئ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق حجري مرصوف.. اكتشاف غريب للعلماء في قاع المحيط الهادئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).