2022/05/06 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، بمناسبة "عيد الاستقل" الـ74 لدولة إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإماراتي يصف هجوم إلعاد بـ"الإرهابي المروع") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإماراتي يصف هجوم إلعاد بـ"الإرهابي المروع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).