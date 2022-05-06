بفعل فاعل أم حدث عرضي؟.. شرطة ميسان تكشف عن مجريات حادث سير الأمين العام المساعد لمنظمة بدر في العراق - عاجل

2022/05/06 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن حقيقة وجود فعل فاعل ادى لحادث وفاة مساعد الامين العام لمنظمة بدر ومرافقيه.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة الشرطة سعد الزبيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "مايتحدث عنه البعض بشأن وجود فعل فاعل ادى لحصول حادث مصرع الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري ومرافقيه بعيد عن الحقيقة تمامًا ".

وأوضح أن "الحادث الذي حصل في ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان كان بسبب السرعة الفائقة مع وجود مطبات في الطريق ادى ذلك لانقلاب السيارة ووفاة الانصاري واثنين من مرافقيه".

وأضاف، أن "مديرية المرور والشرطة انجزوا تقريرا خاصا بذلك".

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