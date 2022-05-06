مصابون بحادث سير على طريق كركوك بغداد

2022/05/06 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع اصابات بحادث سير على طريق كركوك - بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع على طريق كركوك-بغداد قرب قضاء الخالص ٢٠كم شمال بعقوبة".

وبين أن "الحادث ادى إلى وقوع 5 مصابين".

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