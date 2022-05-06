الداخلية تصدر بياناً بشأن ما تم تداوله بخصوص إعدامات بالشوارع وأسر للمواطنين

2022/05/06 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن ما تم تداوله بخصوص إعدامات بالشوارع وأسر للمواطنين.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يدعي من قام بنشره وجود( انفلات امني واعدامات في الشوارع واسر للمواطنين في ناحية العزير التابعة لقضاء قلعة صالح في محافظة ميسان)، وبعد التحقيق من الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين هذه المحافظة والجهد الفني ، فقد تبين انه لا وجود لهكذا لحادث ، وان المحافظة تشهد استقرار أمنيا".ونوهت الداخلية بحسب البيان ان "هناك مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العمومة مما استدعى تدخل القوات الامنية وفض المشاجرة بعد الاشتباك مع الطرفين والقبض على بعض أطرافها في الناحية فقط لا غير".

ودعت الى "اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن نقل الشائعات والمعلومات الكاذبة، كما ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول الترويج لمقاطع فديو تهدد السلم المجتمعي".

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