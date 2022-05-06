2022/05/06 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع أمطار شمالاً وإستمرار الغبار في الوسط والجنوب وخبير لـ (الزمان): على الحكومة إتخاذ خطوات تحمي البيئة وتخفّف آثار العواصف الترابية بغداد – قصي منذر حذر الخبير البيئي ، من خطورة ازدياد العواصف الترابية التي تخيم على اجواء العراق منذ ايام ،نتيجة شح الامطار وعدم وجود غطاء نباتي يقلل من تأثيراتها ، داعيا الحكومة الى […]

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