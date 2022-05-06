2022/05/06 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جثمان أمين عام بدر يوارى الثرى في النجف مصرع الأنصاري بحادث سير قرب العمارة النجف – سعدون الجابري العمارة – علي قاسم الكعبي ووري الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف عصر امس ،جثمان الامين العام المساعد لمنظمة بدر ، عبد الكريم يونس الانصاري ، الذي توفي بحادث سير في ناحية علي الشرقي عن عمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثمان أمين عام بدر يوارى الثرى في النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثمان أمين عام بدر يوارى الثرى في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).