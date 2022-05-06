2022/05/06 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق طبي ينقذ شاباً أصيب برصاصة في الرأس بغداد – ندى شوكت نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى الجملة العصبية ببغداد ،في انقاذ حياة شاب اصيب بطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي ،تسبب بنزيف وكسر في عظمة الجمجمة.وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طوارى المستشفى ،استقبلت الشخص المصاب […]

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