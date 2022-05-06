شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: تحالف انقاذ وطن وصل إلى 195 نائبا بعد انضمام كتلة العراق المستقل وامتداد

2022/05/06 | 21:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dBHN0M-XH28

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