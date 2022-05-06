توب 5.. التحالف يفرج عن أسرى للحوثيين.. وفنلندا تستعد للانضمام للناتو

2022/05/06 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن عدد أسرى الحوثيين، واستعداد فنلندا لحرب محتملة مع روسيا قبل قرار انضمامها للناتو، إلى إدراج اسم عشيقة بوتين بقائمة العقوبات الأوروبية، وصولًا إلى رد محمد صلاح على وصف مباراة ليفربول وريال مدريد بـ"الثأرية"… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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