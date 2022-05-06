بالفيديو.. زخم كبير على بوابة بغداد مع ديالى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

2022/05/06 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت بوابة بغداد مع ديالى زخما كبيرا بعد تدفق الاف الاسر من كردستان صوب العاصمة وبقية المحافظات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

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