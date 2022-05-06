مسؤول روسي كبير يؤكد أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا

2022/05/06 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك الجمعة أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "الى الأبد"، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ آذار/مارس.وقال تورتشاك النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "إذ أتوجه الى سكان منطقة خيرسون، أود أن اقول مجدداً إن روسيا موجودة هنا الى الأبد.



يجب عدم التشكيك في ذلك".

وللمرة الأولى يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو على البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأضاف تورتشاك "لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي.



سنعيش معاً، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا"، مؤكداً أن روسيا ستساعد منطقة خيرسون كما فعلت بالنسبة إلى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" في شرق أوكرانيا واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

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