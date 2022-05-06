شاهد.. تساقط امطار غزيرة في الموصل

2022/05/06 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الموصل

شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، اليوم الجمعة، تساقط امطار غزيرة اجتاحت المدينة.

واتت هذه الامطار بعد موجة غبار شهدتها البلاد.

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