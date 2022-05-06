عودة الى مشروع حراك - بزاف - لاعادة البناء - صلاح بدرالدين

2022/05/06 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين بدأت الخطوات الأولى في بناء حراك " بزاف " قبل نحوعشرة أعوام ، ومازالت الحاجة ماسة الى تسليط الضوء على حقيقة هذا الحراك ، ومشروعه السياسي ، والفكري ، والثقافي وطبيعته التنظيمية ، وأسلوب عمله ، ومواقفه من التجارب السابقة في الحالة الكردية خصوصا ، والسورية عموما ، وفيما يلي محاولة لتعريف حراك " بزاف " من جديد ، وفتح باب النقاش حوله :١ - ليس سراً أن باكورة الإعلان عن مشروع "إعادة بناء الحركة ......





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