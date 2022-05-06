خلال العيد.. الحبانية استقبلت اكثر من 15 الف سائح

2022/05/06 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير عام المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار مؤيد سليمان المشوح الجميلي ، الجمعة، عن استقبال اكثر من 15 الف سائح خلال عطلة العيد في كرنفال فرح ضم كافة اطياف الشعب العراقي .وقال الجميلي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي، شهدت استقبال اكثر من […]

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