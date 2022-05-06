مقتل سائح دنماركي في انفجار قنبلة شمال العراق

2022/05/06 | 21:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مواطن دنماركي مصرعه جراء انفجار

قنبلة زرعت على جانب طريق بينما كان

يمارس رياضة ركوب الدراجات في شمال

العراق، حسبما أعلنت سلطات إقليم

كردستان العراق الجمعة، ملقية باللوم

على متمردين أكراد أتراك في

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