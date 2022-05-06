أول تعليق للمبعوث الأممي على إفراج التحالف عن أسرى للحوثيين

2022/05/06 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق له على عملية تبادل الأسرى بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحوثيين، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بمبادرة التحلف بإرسال طائرتين محملتين بالمفرج عنهم

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