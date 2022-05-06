اليسار الأوروبي يدين الهجمات على سنجار وكردستان

2022/05/06 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

كشف رئيس اليسار الأوروبي ، اليوم الجمعة ، عن ادانته للهجمات التي تقع في البلاد ، حيث تواصل تركيا هجماتها على المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، كما شن الجيش العراقي مؤخرًا هجمات على سنجار.

وبحسب تقرير موقع "ANF news” الفرنسي الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، قال هاينز بيرباوم ، رئيس اليسار الأوروبي :"تركيا تشن حربا على العراق منذ أسبوعين في الوقت نفسه ، بدأ الجيش العراقي بمهاجمة مناطق الإيزيديين في سنجار.



في عام 2014 ، اضطر الناس إلى الفرار من تنظيم داعش حيث قتل الآلاف وسُجِنت آلاف النساء واستُعبِدن.لكن هذه المرة ، الجيش العراقي نفسه هو الذي يجبر الناس على الفرار.



هذا العمل العسكري مرتبط بهجمات تركيا في شمال العراق.



بالنسبة لهم ، تعتبر منطقة سنجار منطقة ذات أهمية استراتيجية في القتال ضد حزب العمال الكردستاني ، ويبدو أنهم لن يتراجعوا بأي شكل من الأشكال"

وتابع "نحن ندين هذه الهجمات"، مضيفاً "يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عندما يقع الأيزيديون مرة أخرى في تاريخهم الطويل من الاضطهاد والطرد ، ضحية لسياسات القوة التعسفية"

ووضح فيما يخص الهجمات التركية "لم يعد بوسع أوروبا أن تنظر إلى الاتجاه الآخر عندما ينفذ عضو الناتو هجمات تنتهك القانون الدولي، لا يمكن تحقيق السلام لجميع الناس في العراق إلا إذا لم يعد العراق ملعبًا للمصالح الخارجية ، وإذا تمت معاقبة الهجمات العسكرية في النهاية وفقًا لذلك".

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