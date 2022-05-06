2022/05/06 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تحدث قائد عمليات ميسان عن فيديو متداول يظهر فيه اعتقال احد الاشخاص وقتله، مشيرا الى ان هذا المقطع قديم وليس في ميسان والفرص منه ارعاب الناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ضجة فيديو الاعدام.. قائد عمليات ميسان يتحدث عن الوضع الامني في المحافظة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ضجة فيديو الاعدام.. قائد عمليات ميسان يتحدث عن الوضع الامني في المحافظة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).