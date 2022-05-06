2022/05/06 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مقطعٌ مصور في العاصمة بغداد انخفاضَ منسوبِ المياه في نهر دجلة الى مستوىً غيرِ مسبوق حيث يَظهر أحدُ الشبان في المقطع وهو يَسير وسَط النهر على قدميهِ في المياه الضحلة والتي لا يَزيد عمقها على سنتمتراتٍ قليلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد شاب عراقي يسير وسط نهر دجلة بسبب انخفاض منسوب المياه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد شاب عراقي يسير وسط نهر دجلة بسبب انخفاض منسوب المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).