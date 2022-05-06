2022/05/06 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في رحلتها إلى إسبانيا، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطط الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة الخاصة به بعيدًا عن روسيا، والتي تشمل استبدال 150 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأوروبية تحدد مصادر للطاقة بعيدا عن روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأوروبية تحدد مصادر للطاقة بعيدا عن روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).