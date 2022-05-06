العراق يعلن آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية.. 8 وفيات و40 إصابة

2022/05/06 | 22:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم

الجمعة، آخر حصيلة لضحايا الحمى

النزفية في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف

البدر في تصريح صحفي، إن "مؤسسات

الوزارة سجلت في عموم العراق 8 حالات

وفاة و40

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