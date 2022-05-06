سيناريوهان أحدهما تكرار تجربة عبد المهدي والكاظمي.. الكشف عن خطوات تشكيل الحكومة المقبلة

2022/05/06 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المحلل السياسي، علي البيدر، اليوم الجمعة، سناريوهين بعد توكيل النواب المستقلين بتشكيل الحكومة.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "توكيل النواب المستقلين من النواب بمهمة تشكيل الحكومة يعني منح الطرف الأضعف في المعادلة مهمة عجز عن فعلها الاقوياء".

وبين أن "هكذا خطوة ستقود إلى سيناريوهين لا ثالث لهما، اولا: فشل محاولات المستقلين بعد رفض الكبار لمشروعهم وهذا متوقع".

وتابع: "ثانيا: سيتكرر سيناريو عادل عبدالمهدي والكاظمي عبر هيمنة الاحزاب الكبيرة على المشهد وهنا سوف يكون المستقلين جسر يصل من خلاله الاقوياء الى مرادهم".

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