توغل كبير جديد لمقاتلات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

2022/05/06 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تايوان، الجمعة، عن توغل كبير جديد للطيران الصيني في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، وهو ثاني أكبر تعد في يوم واحد هذا العام وشاركت فيه 18 طائرة.

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